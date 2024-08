Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: BNP Paribas se renforce, Fosun s'allège information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - Conformément aux règles de transparence financière, Ageas rapporte que BNP Paribas lui a notifié que sa filiale BNP Paribas Cardif avait dépassé, le 9 août, le seuil légal de 5% des actions émises par Ageas, portant ainsi la participation de la banque française à 9,80%.



Parallèlement, le conglomérat chinois Fosun a introduit une autre notification annonçant que, le même jour, sa participation avait franchi, à la baisse, le seuil statutaire de 3% des actions émises par la compagnie d'assurance belge pour atteindre 1,11%.





