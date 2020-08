Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : bien orienté avec des propos d'analyste Cercle Finance • 10/08/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Ageas s'adjuge plus de 3% à Bruxelles, avec des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros après la publication vendredi dernier des résultats trimestriels de la compagnie d'assurance belge. 'Nous relevons nos prévisions de résultat net 2020, pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle du deuxième trimestre', explique l'analyste, ajoutant que la valeur 'offre un couple potentiel/risque attractif et un fort retour de capital aux actionnaires'.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +2.71%