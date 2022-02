Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: baisse de 26% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net en retrait de 26% à 845 millions d'euros au titre de 2021, mais dans le haut de la fourchette de ses prévisions des bénéfices, grâce à une excellente performance de l'activité vie dont le résultat net a augmenté de 30% à 742 millions.



'En cette année marquée par un contexte économique difficile, une inflation en hausse et des intempéries extrêmes, toutes nos activités ont enregistré de solides performances commerciales et opérationnelles', souligne son CEO Hans De Cuyper.



Ajoutant avoir réalisé tous les objectifs financiers à la fin du cycle stratégique Connect21, la compagnie d'assurances belge a l'intention de proposer un dividende brut en espèces de 2,75 euros par action pour l'exercice écoulé.





