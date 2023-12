Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: Amundi passe sous le seuil de 3% du capital information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Amundi a franchi à la baisse le seuil de 3% du capital d'Ageas suite à une cession d'actions, annonce le groupe d'assurance belge dans un avis financier publié jeudi soir.



En date du 21 décembre, la participation du gestionnaire d'actifs français atteignait 5,28 millions d'actions représentant 2,81% des droits de vote, précise l'assureur dans son avis.



A titre de comparaison, Amundi détenait le 14 décembre dernier plus de 5,83 millions d'actions, soit 3,10% des droits de vote.



L'action Ageas gagnait 0,5% en début de matinée à la Bourse de Bruxelles suite à cette annonce. Elle affiche une perte de 5% cette année.





Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +0.46%