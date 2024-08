Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ageas: Amundi franchit le seuil de 3% du capital information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'assureur belge Ageas a annoncé mardi soir qu'Amundi avait franchi à la hausse, le mercredi 7 août, le seuil de 3% de son capital à la suite d'une acquisition de titres pour désormais détenir 3,02% du groupe.



A titre de comparaison, la participation d'Amundi atteignait, le 21 décembre dernier, 2,81% des actions, ce qui en faisait le cinquième principal actionnaire de l'entreprise derrière BNP Paribas, BlackRock, le fonds souverain belge FPIM et le chinois Fosun.



A la Bourse de Bruxelles, l'actions Ageas progressait de 0,5% mercredi en fin de matinée, surperformant un indice BEL 20 en repli d'environ 0,5%.





Valeurs associées AGEAS 42,66 EUR Euronext Bruxelles +0,42%