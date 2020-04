Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas : ajustement de la distribution du dividende 2019 Cercle Finance • 08/04/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Ageas confirme son intention de payer pour 2019 un dividende brut en numéraire proposé de 2,65 euros par action, mais prenant en compte la recommandation récente publiée par EIOPA et de la Banque Nationale de Belgique, il en ajustera sa distribution. Le paiement d'un premier dividende de 0,27 euro par action sera proposé à l'assemblée générale du 20 mai. Ageas organisera une autre AG en octobre 2020 avec l'intention d'y proposer le paiement d'un dividende intermédiaire de 2,38 euros par action. Le conseil d'administration a également décidé que la compagnie d'assurance belge poursuivra le programme en cours de rachat d'actions de 200 millions d'euros, dont environ 137 millions a déjà été réalisé le 3 avril 2020.

Valeurs associées AGEAS Euronext Bruxelles +3.64%