AG: Fidelity cible l’inflation, la crise climatique et la diversité de genre dans les conseils

(AOF) - A l’orée de la saison des assemblées générales en Europe, Fidelity International présente les principales considérations qui entreront en ligne de compte pour définir sa politique de vote : répondre à la crise du coût de la vie, se concentrer sur le changement climatique et défendre la diversité de genre dans les conseils d’administration. Fidelty rappelle que le vote aux assemblées des actionnaires est "la pierre angulaire" de sa stratégie de gestion.

Fidelity attend premièrement des comités de rémunération qu'ils tiennent compte de l'expérience de l'ensemble de leurs ressources humaines en fixant la rémunération des dirigeants, notamment en évitant que les augmentations du salaire de base des directeurs exécutifs ne dépassent celles des autres employés. Fidelity demande également aux conseils d'administration de rester attentifs aux potentiels effets d'aubaine quant aux attributions de plan d'incitation à long terme ayant été accordées au printemps 2020 dans le sillage de l'épidémie de Covid-19.

Deuxièmement, dans le cadre de son engagement à atteindre un objectif d'émissions nettes zéro au sein de ses portefeuilles d'ici à 2050, Fidelity votera contre les administrateurs des sociétés qui ne répondent pas à ses attentes minimales en matière de gouvernance, de politiques et d'informations sur le changement climatique. Les plans de transition climatique et les propositions des actionnaires en matière de climat resteront au cœur des enjeux, et Fidelity continuera d'utiliser son pouvoir de vote pour inciter les entreprises à adopter des stratégies de décarbonation en ligne avec des plans de transition sociétales crédibles pour parvenir à un objectif net zéro. Fidelity demande notamment aux entreprises d'expliquer comment la crise énergétique mondiale a pu avoir un impact sur leur stratégie d'émissions nettes zéro dans le cadre des publications alignées avec la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

Enfin, Fidelity, qui se veut un " fervent défenseur de la diversité qu'elle soit de genre ou ethnique, " estime que la diversité a " un impact notable et positif sur la création de valeur à long terme et l'atténuation des risques. " Elle encourage les conseils d'administration à rechercher des administrateurs ayant " des compétences et des expériences complémentaires ". Fidelity envisagera de voter contre la direction des entreprises qui n'ont pas une représentation féminine d'au moins 30% au sein de leur conseil d'administration. Sur les marchés où les normes en matière de diversité sont encore en cours d'élaboration, un seuil initial de 15% est visé. L'année dernière, Fidelity a voté contre la direction de plus de 400 sociétés (abstentions comprises) dans le monde entier, sur l'enjeu de la diversité des conseils d'administration.