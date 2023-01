Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Afyren: trois nominations à la direction information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 11:55

(CercleFinance.com) - La société de greentech Afyren annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction, ainsi que des recrutements pour soutenir son développement industriel en France et à l'International et intensifier ses activités de R&D.



Ainsi, Ursula Feulner est désignée directrice de la gestion de projets industriels, Léa Bassegoda rejoint l'entreprise en tant que directrice des ressources humaines, et Christophe Dardel prend les fonctions de directeur des partenariats stratégiques.



En 2022, plus de 10 nouveaux collaborateurs, aux profils et compétences complémentaires, ont rejoint les équipes d'Afyren, pour soutenir le développement industriel du groupe qui compte désormais plus de 100 employés dont 60 à Saint-Avold.