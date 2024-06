Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Afyren: succès de la production sur l'usine Neoxy information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Afyren gagne plus de 4% ce mardi à la Bourse de Paris après avoir réalisé avec succès plusieurs cycles longs de production sur son usine 'Neoxy' en vue de livrer de premiers volumes commerciaux d'acides.



A l'occasion d'une visite organisée pour ses actionnaires, la 'greentech' a assuré que ses équipes disposaient désormais d'une bonne maîtrise des procédés et des étapes suite à plusieurs mois de tests et d'essais.



La société dit ainsi afficher une 'grande confiance' quant à sa capacité à assurer le démarrage en continu du site en 2024.



Afyren valorise la biomasse locale provenant de résidus agricoles non alimentaires afin de remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans la nutrition animale, les lubrifiants ou les fluides techniques.



L'entreprise précise que des opérations seront réalisées dans les prochaines semaines après l'identification d'améliorations potentiels, mais sans impact sur le calendrier du démarrage.



Afyren a confirmé par ailleurs son objectif d'atteindre son seuil de rentabilité - au sens de l'Ebitda courant de production - en 2025.



Le titre gagne plus de 41% depuis le début de l'année.





