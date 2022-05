Afyren signe un contrat stratégique

(AOF) - Afyren a signé un nouveau contrat pluriannuel structurant avec un acteur européen de la nutrition animale, pour la fourniture d'un acide organique issu de son usine Afyren Neoxy. Grâce à sa propriété antimicrobienne démontrée, l'acide biosourcé d'Afyren permettra à son client de contribuer à la santé animale dans son offre de nutrition destinée à une large variété d'espèces animales.

Il bénéficiera d'un approvisionnement en circuit court et fiable, à empreinte carbone réduite, à base de ressources renouvelables durables et sans huile de palme et de répondre à l'exigence de solutions sans OGM en Europe.

La solution compétitive d'Afyren assure ainsi à son client une performance équivalente à un produit composé d'ingrédients traditionnels, tout en le positionnant comme un acteur durable dans ce secteur encore fortement consommateur de ressources fossiles. Cet accord démontre la volonté croissante des acteurs du monde agricole et de la nourriture animale en particulier d'utiliser des solutions biosourcées, circulaire et bas carbone qui leur permettent de concilier leur activité et la lutte contre le réchauffement climatique.

Ce contrat pluriannuel permet également à Afyren Neoxy de sécuriser une part supplémentaire de la production de son usine et de capitaliser sur sa gamme diversifiée d'acides produite sur un seul outil industriel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La chimie française en pleine accélération

Après France relance (2 milliards d’euros consacrés à 135 projets dans la chimie), l’État a présenté le plan France 2030, qui fait la part belle aux produits chimiques. Cette reconnaissance soutient la visibilité du secteur, qui a prévu de recruter 120.000 personnes sur les cinq prochaines années. Cela correspond à une progression importante en tenant compte des effectifs totaux (environ 200.000 salariés). Elle répond au vieillissement des actifs dans la chimie. L’objectif est aussi d’accompagner la dynamique du secteur, qui bénéficie d'une croissance de 1,4 % par an en moyenne depuis quinze ans, contre un recul de 1,2% pour l’industrie en général. L’essor de nouvelles filières (matériaux pour les batteries, produits biosourcés et issus des biotechnologies, activités liées à l’économie circulaire…) reconfigure le marché.