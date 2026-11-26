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Caroline Petigny, Directrice RSE d’AFYREN, déclare : « Cette nouvelle progression de notre notation extra-financière, dans un contexte de renforcement des exigences d'évaluation, est une reconnaissance forte des efforts engagés par l'ensemble de nos équipes. Notre première place dans la catégorie Produits chimiques, devant de grands groupes emblématiques de la chimie, est particulièrement significative pour AFYREN car elle illustre notre ambition de contribuer à la transformation d'une industrie encore largement dépendante des ressources fossiles, en proposant des alternatives biosourcées et bas-carbone. Au-delà de cette distinction, notre objectif reste de poursuivre l'amélioration de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et de continuer d'accompagner nos clients dans leur propre trajectoire de décarbonation. »