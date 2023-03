Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afyren: perte nette annuelle conforme aux attentes information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Afyren, un fabricant de produits biosourcés destinés à remplacer les molécules dérivées du pétrole, a annoncé mercredi avoir essuyé l'an dernier une perte nette conforme à ses attentes.



La 'greentech' indique avoir accusé une perte nette de 9,2 millions d'euros en 2022, contre -3,6 millions d'euros, sur fond du démarrage de sa première usine.



Avec l'inauguration du site, ses charges opérationnelles courantes ont grimpé à 8,8 millions d'euros, contre 5,2 millions d'euros, essentiellement sous l'effet de l'augmentation de ses charges de personnel.



Le chiffre d'affaires - qui provient principalement de licences de brevets pour le moment - a augmenté de 14% à 3,5 millions d'euros.



Dans son communiqué, Afyren indique être parvenu à franchir les étapes majeures prévues dans la feuille de route présentée lors son introduction en Bourse de 2021, avec notamment l'inauguration de son usine Afyren Neoxy.



Pour 2023, l'entreprise dit viser le lancement graduel de la production industrielle du site en cours d'année et anticipe à horizon 2027 trois usines de production.



Cette montée en puissance devrait lui permettre de générer un chiffre d'affaires de production cumulé supérieur à 150 millions d'euros pour une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 30%.



A ce stade, ses clients ont confirmé des engagements représentant un chiffre d'affaires cumulé de plus de 165 millions d'euros.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Afyren évoluait peu mercredi suite à cette publication. Depuis son introduction en Bourse, en octobre 2001, le titre a perdu 38% de sa valeur.





