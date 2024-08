Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Afyren: le titre s'envole grâce à un contrat aux USA information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le titre Afyren s'adjuge plus de 12% jeudi matin à la Bourse de Paris dans des volumes très importants, la 'greentech' française ayant annoncé l'obtention d'un nouveau contrat aux Etats-Unis.



A 11h30, le titre prenait 12,1%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien dans des volumes d'affaires qui représentent déjà plus de 30 fois la moyenne des échanges quotidiens des quatre dernières séances.



Afyren a annoncé ce matin la signature d'un nouveau contrat pluriannuel avec une société américaine spécialisée dans les ingrédients et solutions nutraceutiques.



Dans le cadre de l'accord, l'entreprise fournira ses acides biosourcés issus de son processus de fermentation naturelle, utilisés en qualité de conservateurs ou d'arômes pour les compléments alimentaires.



D'abord sur des volumes limités, ce contrat pourra évoluer vers des quantités plus significatives, souligne la 'greentech', sans toutefois dévoiler son montant.



L'entreprise souligne qu'il s'agit d'un marché à forte valeur ajoutée et en croissance rapide, au croisement de l'alimentation et de la pharmaceutique.



Ce marché évalué à plusieurs milliards de dollars devrait connaître une croissance proche des 10% au cours des prochaines années, alors que les consommateurs recherchent des produits susceptibles d'améliorer leur santé et leur bien-être en privilégiant les ingrédients naturels et durables.



Cette annonce intervient alors qu'Afyren a finalisé avec succès en juin dernier les premiers cycles longs de production d'acides, à tel point qu'elle vise une production en continu en 2024 et l'atteinte de la rentabilité en 2025.



Depuis début janvier, le titre Afyren progresse de 65%, faisant ressortir une capitalisation boursière de plus de 80 millions d'euros.





