Afyren: le titre grimpe après deux contrats 'stratégiques' information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - Afyren, un spécialiste de la revalorisation de la biomasse non alimentaire, progresse en Bourse ce mardi suite à l'annonce de deux contrats jugés 'stratégiques' avec des acteurs de la cosmétique et de la nutraceutique.



Ces deux accords commerciaux, décrochés auprès d'un groupe européen et d'une entreprise américaine, portent sur des acides organiques produits dans son usine de Moselle.



Dans son communiqué, Afyren dit avoir désormais pré-vendu plus de 70% du volume de production cible d'acides organiques du site, ce qui ouvre d'après la société des perspectives pour de futures implantations hors de France.



Selon Afyren, ces derniers contrats soulignent l'intérêt croissant suscité par son modèle économique bas-carbone auprès de nombreuses sociétés à la recherche d'ingrédients plus durables au terme d'un été marqué par des inondations et des vagues de chaleur provoquées par le changement climatique.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Afyren progresse actuellement de plus de 6%. Depuis son introduction, en octobre dernier, le titre a perdu 4% de sa valeur.