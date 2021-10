Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afyren : fait ses débuts sur Euronext Growth à Paris information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse d'Afyren, société greentech spécialiste de la chimie durable, sur Euronext Growth à Paris. A travers cette introduction en bourse, Afyren a comme objectif d'accélérer l'industrialisation de ses procédés à l'échelle mondiale, de façon à poursuivre sa stratégie de croissance durable pour favoriser l'économie circulaire et contribuer à l'émergence d'un monde bas carbone. Cette introduction a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 1er octobre des 25 762 024 actions qui composent son capital dont 8 286 359 nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale. Le prix de l'offre a été fixé à 8,02 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 206 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 66,5 millions d'euros.

Valeurs associées AFYREN Euronext Paris -5.24%