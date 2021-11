Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afyren : exercice partiel de l'option de surallocation information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Afyren annonce que Berenberg, agissant en son nom et pour le compte des coordinateurs globaux, a exercé en partie l'option de surallocation pour acheter 490.473 actions existantes au prix de l'introduction en bourse de 8,02 euros par action. En conséquence, le nombre total d'actions Afyren vendues dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 8.776.832 actions, dont 8.286.359 actions ordinaires nouvelles, portant le montant total de l'offre à 70,4 millions d'euros. Au cours de la période de stabilisation, la stabilisation a été effectuée sur un nombre total de 298.704 actions dans une fourchette de prix comprise entre 6,8200 et 8,0200 euros uniquement sur le marché Euronext Growth (Paris).

Valeurs associées AFYREN Euronext Paris +0.37%