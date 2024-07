Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Afyren: cap franchi en vue d'une industrialisation information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - La 'greentech' française Afyren a annoncé mardi avoir franchi le cap des deux millions d'heures de fermentation effectuées en laboratoire, en vue d'identifier les matières premières appelées à soutenir son expansion industrielle.



Depuis la création de l'entreprise, il y a 12 ans, les équipes R&D de l'entreprise, composées de chimistes et de biologistes, ont ainsi réalisé des tests sur plus de 300 substrats dans l'industrie agro-alimentaire ou l'agriculture.



La société souligne que ces tests ont permis de qualifier 60 familles de biomasses susceptibles d'être transformées à l'échelle industrielle en molécules 100% biosourcées.



Un récent partenariat conclu avec Suez doit même ouvrir la voie à la valorisation de déchets organiques ménagers.



Afyren - dont la devise est 'rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme' - souligne que son portefeuille est aujourd'hui composé d'une dizaine de projets visant à développer de nouveaux produits et chaînes de valeur circulaires avec ses partenaires.





Valeurs associées AFYREN 2,28 EUR Euronext Paris +9,09%