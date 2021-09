Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afyren : augmentation de capital de 66,5 ME information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Afyren, société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, annonce le succès de son introduction en bourse. L'augmentation de capital est de 66,5 millions d'euros à la suite de l'exercice partiel de la clause d'extension à hauteur de 5% de l'offre initiale. La taille de l'opération peut être portée à environ 72,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation à hauteur de 10% de l'offre initiale (hors clause d'extension). Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 8,02E par action. La capitalisation boursière est d'environ 206,6 millions d'euros (post augmentation de capital). Le début des négociations sur Euronext Growth à Paris est fixé au 1er octobre 2021.

Valeurs associées AFYREN Euronext Paris 0.00%