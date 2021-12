Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afyren : accord de distribution avec Ennolys information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 13:53









(CercleFinance.com) - Afyren et Ennolys annoncent avoir signé un accord portant sur la distribution exclusive en Europe, par Ennolys auprès de son portefeuille de clients existants, de la gamme Afyren Neoxy de sept acides biosourcés sur le marché des arômes et parfums. Ennolys, filiale du groupe spécialisé dans la fermentation Lesaffre, fournira également les services nécessaires à la bonne utilisation des acides biosourcés dans le processus de production des grands clients industriels. 'L'accord signé avec Ennolys est un nouveau jalon posé en direction de l'objectif d'Afyren de devenir un acteur industriel majeur de la production d'ingrédients biosourcés', commente Nicolas Sordet, le directeur général de la greentech.

