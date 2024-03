Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Afyren: a reçu un paiement de 3,4 ME pour Afyren Neoxy information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 08:41









(CercleFinance.com) - Afyren annonce aujourd'hui qu'Afyren Neoxy a reçu un paiement de 3,4 millions d'euros, en reconnaissance des étapes industrielles franchies.



Cette subvention, reconnue dans les comptes 2023 d'Afyren Neoxy, est la troisième tranche d'un financement total de 20 millions d'euros attribué par le Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU1), un partenariat placé sous l'égide de l'Union européenne dédié au financement de projets faisant progresser les industries biosourcées.



Ce financement a été accordé en 2020 à un consortium de 12 partenaires, appelé After-Biochem et mené par Afyren Neoxy. Ce consortium est animé par un objectif commun : créer des chaînes de valeur durables à partir de matières premières renouvelables et non-alimentaires et fournir des composants chimiques biosourcés à l'échelle industrielle.



Avec ce versement récent, l'apport total de CBE JU au programme After-Biochem a atteint 16 millions d'euros sur 4 ans, dont 90% a été directement investi au profit d'Afyren Neoxy.





