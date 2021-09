Afyren a levé 66,5 millions d'euros lors de son IPO

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

(AOF) - La greentech Afyren a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth. La société, qui offre aux industriels des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, a réalisé une augmentation de capital de 66,5 millions d'euros à la suite de l'exercice partiel de la clause d'extension à hauteur de 5% de l'offre initiale. L'opération pourrait être portée à environ 72,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation à hauteur de 10% de l'offre initiale (hors clause d'extension).

