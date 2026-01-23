Afreximbank rompt ses liens avec Fitch à la suite d'un différend concernant la baisse de sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Afreximbank met fin à l'accord de notation avec Fitch

Cette décision fait suite à l'abaissement de sa notation par Fitch l'année dernière

Le différend sous-jacent porte sur le statut de créancier d'Afreximbank

par Duncan Miriri

La Banque Africaine d'Import-Export a mis fin à sa relation avec l'agence de notation Fitch vendredi, en raison de ce qu'elle a déclaré être une "ferme conviction" que l'approche de notation de l'agence ne reflétait plus une compréhension de la mission et du mandat de la banque.

Afreximbank s'est battue pour savoir si elle devait assumer des pertes sur des prêts accordés à des pays en situation de défaut de paiement, notamment le Ghana et la Zambie, ce qui dépend de son statut de "créancier privilégié".

Ces préoccupations ont incité Fitch à abaisser la cote de crédit d'Afreximbank à un cran au-dessus du statut de "junk " l'année dernière et à la placer sous "perspectives négatives" - terminologie de l'agence de notation pour un autre avertissement de dégradation.

L'agence a refusé de commenter l'annonce d'Afreximbank.

UN STATUT DE CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ?

Le fait d'enregistrer des pertes sur les prêts accordés au Ghana ou à la Zambie pourrait effectivement mettre un terme au débat sur la question de savoir si la banque basée au Caire bénéficie du "statut de créancier privilégié" dont jouissent des institutions telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qui protège les prêts contre les pertes lors des restructurations.

Ce statut est déterminé par convention et n'est pas clairement défini par une quelconque entité, mais il est largement basé sur le fait que les prêts d'une institution sont concessionnels et que ses parties prenantes sont des gouvernements ou des entreprises privées.

Afreximbank, dont les actionnaires comprennent des États africains ainsi que des investisseurs privés, est considérée par beaucoup comme une source importante de capitaux pour les pays africains, en particulier lorsque les marchés obligataires internationaux leur sont fermés et que les pays riches réduisent leur aide et leurs prêts à des conditions préférentielles.

Afreximbank affirme que sa charte fondatrice, signée par 53 États africains, lui confère le statut de créancier privilégié.

Mais des sources ont déclaré à Reuters l'année dernière que le Club de Paris des créanciers officiels considérait les prêts accordés par Afreximbank au Ghana et à la Zambie comme des prêts commerciaux, et donc susceptibles d'être restructurés.

La Zambie et le Ghana ont par la suite déclaré qu'ils chercheraient à restructurer les prêts.

En octobre, la Zambie a déclaré qu'une tierce partie avait exprimé son intérêt pour reprendre sa dette auprès d'Afreximbank, ce qui pourrait lui permettre de se restructurer sans remettre en cause le statut de créancier privilégié de la banque.

ACCORDS AVEC D'AUTRES AGENCES DE NOTATION

Afreximbank a déclaré en décembre qu'elle avait résolu les problèmes liés à un prêt de 750 millions de dollars au Ghana, sans fournir de détails.

La banque "reste solide, soutenue par de fortes relations avec les actionnaires et les protections légales", a ajouté la déclaration d'Afreximbank.

Ses obligations n'ont pas réagi à l'annonce.

La banque d'investissement américaine JPMorgan a réduit son opinion sur les obligations d'Afreximbank ce mois-ci, citant les inquiétudes que Fitch puisse abaisser sa notation à la catégorie "junk" à la suite d'un rapport selon lequel Afreximbank subirait une perte sur les prêts ghanéens.

Afreximbank est également notée par Moody's, qui l'a rétrogradée à Baa2, deux crans au-dessus de la catégorie "junk", en juillet, mais ne lui a jamais accordé d'augmentation de sa note pour son statut de créancier privilégié. Elle est également notée par GCR, China Chengxin International Credit Rating et Japan Credit Rating Agency.