Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afone Participations : retrait obligatoire le 13 janvier Cercle Finance • 10/01/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Afone Participations interviendra le 13 janvier 2020, au prix net de tout frais de 13 euros par action et portera sur 202.557 actions, représentant 5,20% du capital et au plus 2,90% des droits de vote. Le Crédit Lyonnais a fait connaître que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Afone Participations, soit du 20 décembre 2019 au 9 janvier 2020 inclus, FL Finance et Awys ont acquis 3.159.651 actions au prix unitaire de 13 euros. A la clôture de l'offre publique de retrait, le concert composé des familles Durand-Gasselin et Fournier détient ainsi 3.500.890 actions représentant 89,96% du capital et au moins 94,50% des droits de vote de cette société.

Valeurs associées AFONE PARTICIP Euronext Paris 0.00%