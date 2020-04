Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Un échange de prisonniers se prépare malgré le coronavirus Reuters • 01/04/2020 à 13:04









par Abdul Qadir Sediqi et Hamid Shalizi KABOUL, 1er avril (Reuters) - Le gouvernement afghan va procéder cette semaine à la libération de prisonniers taliban, une initiative cruciale pour la concrétisation de l'accord signé fin février entre les Etats-Unis et les taliban pour tenter de mettre fin à près de deux décennies de guerre en Afghanistan, ont déclaré des responsables mercredi. En dépit du confinement national mis en place pour tenter de ralentir la progression de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays, une délégation de trois représentants taliban est arrivée mardi à Kaboul en vue de lancer cet échange et rencontrer des responsables du gouvernement. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a qualifié ce développement de "bonne nouvelle", une semaine après avoir rencontré les chefs de file des deux parties, à Kaboul et à Doha, pour les exhorter à avancer dans le processus de paix. Un porte-parole taliban a déclaré mercredi qu'au moins 100 prisonniers taliban seraient bientôt libérés, la première étape d'un échange devant porter sur un total de 6.000 détenus aux mains du gouvernement afghan ou des insurgés. "Cent prisonniers seront libérés dans un premier temps, ensuite les deux parties vérifieront si la libération quotidienne de 100 détenus se déroule bien ou pas", a déclaré Zabihullah Mujahid, un porte-parole des taliban. Il a précisé que des discussions étaient en cours sur les modalités techniques de ces libérations ainsi que sur la réalisation de bilans médicaux pour les prisonniers libérés, en ajoutant que le confinement décrété en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus compliquait encore les opérations. Javid Faisal, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale du gouvernement afghan, a précisé dans un tweet que des "discussions en face à face" avaient lieu entre les deux parties au sujet de ces échanges de prisonniers. En dépit des négociations en cours et du confinement, les violences persistent en Afghanistan. Huit civils, dont des enfants, sont morts mercredi dans l'explosion d'une mine posée par les taliban au passage de leur véhicule dans la province méridionale du Helmand, a annoncé un responsable local. Ni les taliban ni aucun autre groupe insurgé n'a revendiqué cette explosion dans l'immédiat. (Avec Orooj Hakimi à Kaboul, Zainullah Stanekzai dans la province de Helmand version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

