Afghanistan-Trêve de trois jours à l'initiative des taliban

KABOUL, 24 mai (Reuters) - Les taliban ont annoncé samedi un cessez-le-feu de trois jours en Afghanistan à compter de dimanche pour les célébrations de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de ramadan, et le président Ashraf Ghani a déclaré que son gouvernement ferait de même. Cette annonce intervient alors que les combats entre les insurgés islamistes et les forces gouvernementales se sont intensifiés, malgré l'épidémie de coronavirus. "Ne menez nulle part aucune opération contre l'ennemi, si une action est engagée contre vous par l'ennemi, défendez-vous", a déclaré sur Twitter un porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, précisant que cette trêve était seulement destinée à respecter les célébrations marquant la fin du mois du ramadan. Ashraf Ghani a salué l'annonce des insurgés et appelé lui aussi à un cessez-le-feu. "En tant que commandant en chef des forces armées, j'ai donné pour instruction de respecter la trêve de trois jours et de se défendre seulement en cas d'attaque", a dit le président afghan sur Twitter. Le mois dernier, les taliban avaient rejeté l'appel du gouvernement de Kaboul à un cessez-le-feu pour le ramadan. Au moins 146 civils ont été tués et 430 autres blessés par les talibans lors du ramadan, a déclaré samedi un porte-parole du principal service de renseignement et de sécurité afghan. (Abdul Qadir Sediqi, Orooj Hakimi; version française Jean Terzian)

