Afghanistan-Réunion "virtuelle" entre le gouvernement et les taliban

KABOUL, 23 mars (Reuters) - Le gouvernement afghan et les taliban ont tenu dimanche une réunion "virtuelle" sur la libération de prisonniers, a-t-on appris de représentants, laissant envisager une possible avancée sur cette question qui a constitué un point de tension entre les deux camps et menacé le processus de paix naissant. Le gouvernement prône une libération des prisonniers par étapes et la conditionne à une réduction des violences, tandis que les insurgés islamistes réclament la libération de tous leurs prisonniers - qui se comptent pas milliers - en une seule fois, comme envisagé par l'accord signé le mois dernier à Doha avec les Etats-Unis. Cette impasse a menacé de faire échouer le processus de paix négocier de longue haleine par les Etats-Unis et les taliban en vue d'un retrait des forces américaines d'Afghanistan. Le gouvernement de Kaboul et les insurgés se sont entretenus pendant deux heures lors d'une réunion via Skype facilitée par les Etats-Unis et le Qatar, ont dit des représentants. "La libération des prisonniers par les deux camps est une étape importante du processus de paix", a rappelé l'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan. "Tout le monde comprend clairement que le coronavirus rend ces libérations encore plus urgentes", a ajouté Zalmay Khalilzad sur Twitter. "Toutes les parties ont exprimé leur ferme engagement à une réduction de la violence, aux négociations inter-afghanes, et un cessez-le-feu intégral et permanent". (Abdul Qadir Sediqi; version française Jean Terzian)

