Afghanistan-Les USA "très proches" d'un accord avec les taliban, dit Trump

(Actualisé avec déclarations de Donald Trump) 13 février (Reuters) - Il y a de bonnes chances que les Etats-Unis parviennent à un accord de paix avec les taliban en Afghanistan, a déclaré jeudi Donald Trump. "Je pense que nous en sommes très proches", a dit le président américain à la radio en ligne iHeart Radio en réponse à une question sur la conclusion d'un accord de principe entre les Etats-Unis et les insurgés islamistes afghans. "Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord (...) Nous le saurons au cours des deux prochaines semaines." Son secrétaire à la Défense, Mark Esper, a auparavant déclaré à Bruxelles que Washington et les taliban afghans avaient négocié une proposition en vue de réduire la violence en Afghanistan pendant sept jours. "Je suis ici aujourd'hui pour consulter nos alliés à propos de cette proposition. Nous avons eu une série de réunions bilatérales et collectives productives", a déclaré le chef du Pentagone au siège de l'Otan. Les Etats-Unis et les taliban afghans pourraient signer ce mois-ci un accord de paix si les insurgés islamistes réduisent fortement leurs attaques, a-t-on appris mercredi auprès de deux sources gouvernementales afghanes et d'un diplomate occidental. "Nous allons continuer en permanence à évaluer la situation au fur et à mesure que nous avançons - si nous avançons", a dit Mark Esper à Bruxelles. Après un premier échec en septembre, les discussions entre les Etats-Unis et les taliban, qui réclament le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, ont été relancées fin novembre par une visite surprise de Donald Trump en Afghanistan, la première depuis son accession à la présidence américaine en janvier 2017. Quelque 13.000 soldats américains sont déployés en Afghanistan, auxquels s'ajoutent des milliers de militaires appartenant aux autres pays membres de l'Otan. (Idrees Ali, Phil Stewart, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

