Afghanistan-Les taliban rompent les discussions avec le gouvernement

KABOUL, 7 avril (Reuters) - Les taliban ont rompu mardi les discussions avec le gouvernement afghan sur un échange de prisonniers, une étape majeure dans le processus de paix élaboré sous l'égide des Etats-Unis après que ceux-ci ont conclu avec le mouvement islamiste armé un accord prévoyant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un porte-parole du bureau politique des taliban au Qatar, Suhail Shaheen, a déclaré sur Twitter qu'une équipe de négociateurs ne participerait pas à des "réunions infructueuses" et que la libération des prisonniers du groupe insurgé était "repoussée sous un prétexte ou un autre". Des représentants avaient indiqué la semaine passée que le gouvernement de Kaboul allait procéder à la libération de prisonniers taliban, étape cruciale pour la concrétisation de l'accord signé fin février entre les Etats-Unis et les taliban pour mettre fin à près de deux décennies de conflit dans le pays. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que celui-ci allait poursuivre ses travaux sur le projet de libération des prisonniers. "Nous demandons aux taliban de ne pas saboter le processus en donnant des excuses", a dit Javid Faisal, porte-parole du Conseil de sécurité national, à Kaboul. La décision des taliban de suspendre les discussions pourrait entraîner un regain des violences, une hypothèse susceptible de rendre caduc le projet de retrait des troupes américaines d'Afghanistan - un objectif majeur du président américain Donald Trump. (Abdul Qadir Sediqi; version française Jean Terzian)

