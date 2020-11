Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Attentat meurtrier sur un campus à Kaboul Reuters • 02/11/2020 à 15:27









(Actualisé avec nouveau bilan et précisions) par Abdul Qadir Sediqi KABOUL, 2 novembre (Reuters) - Au moins 19 personnes, dont des étudiants, ont été tuées lundi par des hommes armés sur le campus de l'université de Kaboul, la deuxième attaque contre un centre éducatif en dix jours, a-t-on appris auprès des autorités et des témoins. "Ils tiraient sur tous les étudiants qu'ils voyaient", a raconté à Reuters Fathullah Moradi, un rescapé qui est parvenu à échapper aux assaillants en s'enfuyant avec un groupe d'amis par une des issues de l'université. Des photos diffusées par un haut fonctionnaire du gouvernement montrent des étudiants gisant à même le sol dans des salles de cours, certains tenant encore un livre à la main. Un autre étudiant semble avoir été abattu en tentant de s'enfuir par la fenêtre. Après plusieurs heures d'affrontements sur le campus, les membres des forces de sécurité ont abattu les trois assaillants, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tarik Arian. Dix-neuf personnes ont été tuées et 22 autres blessées, a-t-il ajouté. Les taliban, qui ont entamé des discussions de paix avec le gouvernement au Qatar sans toutefois déposer les armes, ont nié toute implication et aucune revendication n'a été formulée. Selon les témoins, les tirs ont été précédés d'une explosion. Le représentant de l'Otan en Afghanistan, Stefano Pontecorvo, a condamné cette attaque. "Il s'agit de la deuxième attaque contre des établissements d'enseignement à Kaboul en 10 jours. Les enfants et les jeunes afghans ont besoin de se sentir en sécurité pour aller à l'école", a-t-il souligné dans un communiqué. Le mois dernier, au moins 24 personnes ont perdu la vie dans un attentat suicide contre un centre éducatif à Kaboul, qui a été revendiqué par le groupe Etat islamique. (avec Orooj Hakimi et Hamid Shalizi et Hameed Farzad version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

