Afganistan-Au moins 23 personnes tuées lors d'une attaque

KABOUL, 29 juin (Reuters) - Au moins 23 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés par des frappes aériennes qui ont touché un marché de bétail situé dans la province afghane d'Helmand, dans le sud du pays, ont déclaré lundi le gouvernement afghan et les représentants des taliban. Les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir attaqué ce marché du district de Sangin qui rassemblait des centaines de villageois, venus de villes voisines pour vendre leur moutons et chèvres. Un porte-parole du gouverneur de Helmand a déclaré que plusieurs roquettes tirées par des insurgés taliban avaient atterri près du marché aux bestiaux, tuant 23 civils, dont des enfants. "J'ai vu une vingtaine de corps sur le sol", a déclaré un témoin, Khushakyar, venu vendre un veau, dont deux neveux ont été tués dans l'attaque et son fils blessé. Selon certains habitants de Helmand, une province qui est actuellement sous contrôle des talibans, les bombardements ont eu lieu dans les zones résidentielles autour du marché lors d'affrontements féroces entre les taliban et les forces de sécurité gouvernementales. Malgré la signature d'un accord avec les États-Unis en février dernier qui devait relancer le processus de paix, les taliban multiplient leurs attaques contre le gouvernement afghan. Plus de 500 civils ont été tués dans les combats en Afghanistan au cours des trois premiers mois de l'année, a rapporté fin avril la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). (Zainullah Stanekzai à Helmand, Abdul Qadir Sediqi à Kaboul, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

