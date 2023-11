Afflux de commandes pour BAE Systems à l'heure du "risque géopolitique augmenté"

Le groupe de défense britannique BAE Systems se dit parti pour une nouvelle année "solide" avec un afflux de commandes après un record en 2022, dans un environnement de "risque géopolitique augmenté".

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le groupe confirme des prévisions de résultats qui tablent pour 2023 sur des ventes en hausse de 5 à 7% sur un an, et un bénéfice avant intérêts et impôts à périmètre comparable en hausse de 6 à 8% sur un an, d'après un point trimestriel publié lundi.

"Nous réalisons une nouvelle année de bonnes ventes, de croissance des résultats" et des liquidités, s'est félicité le directeur général Charles Woodburn dans un communiqué.

Le groupe met en avant un carnet de commande "robuste" avec 30 milliards de livres enregistrés depuis le début de l'année, dont 10 milliards lors du trimestre écoulé, incluant 3,9 milliards de livres de financements pour la prochaine phase du programme de sous-marins AUKUS entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Ce volume élevé de commandes reflète "des marchés de défense en croissance structurelle" avec un environnement de "risque géopolitique augmenté", commente le groupe dans son communiqué.

Ce climat amène le groupe à accélérer ses investissements, avec notamment des projets d'expansion de ses infrastructures de sous-marins au Royaume-Uni, des "progrès" dans une nouvelle installation de construction navale à Glasgow, et une augmentation de la "capacité de production des usines de munitions".

Cela s'est aussi traduit par une main d'oeuvre en hausse de 6% pendant les neuf premiers mois de l'année dans l'ensemble du groupe.

Par ailleurs, l'acquisition de Ball Aerospace annoncée cet été pour 5,55 milliards de dollars "avance bien" et devrait être finalisée au premier semestre 2024.

L'action prenait 0,50% à 1.109,00 pence à la Bourse de Londres au tout début des échanges lundi.

"Avec certains de ses plus gros acheteurs, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Europe qui devraient continuer à relever leurs budgets de défense dans les prochaines années, l'horizon est dégagé pour le fabricant d'avions de guerre", a commenté Aarin Chiekrie, analyste de Hargreaves Lansdown.