Affluent Medical: succès de l'augmentation de capital de 13,7 millions d'euros

(AOF) - Affluent Medical annonce aujourd’hui le vif succès de son augmentation de capital pour un montant de quelque 13,7 milions d’euros. La medtech française spécialiste des prothèses médicales contre l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque a procédé par émission de plus de 10 millions d’Actions assorties de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (Absar) au prix de 1,35 euro et a enregistré une sursouscription de 131,5%. L’émission a été souscrite par l’ actionnaire de référence Truffle Capital à hauteur de 63%.

Sébastien Ladet, directeur général d'Affluent Medical, annonce que les fonds levés donnent à l'entreprise les moyens de " franchir les prochaines étapes cliniques importantes en 2023 pour trois produits " et de " préparer les étapes d'industrialisation de Kalios et Artus en vue de leur commercialisation fin 2025 ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.