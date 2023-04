Affluent Medical: résultats positifs pour l'implantation de la valve cardiaque Epygon

(AOF) - Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, annonce des résultats très positifs de suivi à un mois de la patiente implantée en février 2023 par voie transcathéter mini-invasive d’une valve cardiaque mitrale biomimétique Epygon dans le cadre de l’étude clinique pilote Minerva.

Son état de santé a évolué très rapidement de manière positive. Après un mois, elle a amélioré son état fonctionnel, faisant passer son statut fonctionnel de la New York Heart Association (NYHA) de III à II, ce qui se traduit par une reprise des activités quotidiennes de la personne, sans qu'elle soit complètement essoufflée. L'échocardiographie a montré une excellente fonction de la valve Epygon.

Le Comité indépendant de sécurité et de surveillance des données s'est réuni le 7 avril 2023 pour examiner le cas et a confirmé que l'étude en cours pouvait être poursuivie.

Ainsi, Affluent Medical travaille activement à la planification des prochains patients afin d'étendre l'étude à 10 à 15 patients dans différents centres d'investigation en Europe. A ce jour, au moins 5 patients supplémentaires ont déjà été identifiés et pourront, dans les mois à venir, bénéficier d'une implantation de la valve mitrale cardiaque Epygon.

