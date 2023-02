Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Affluent Medical: rebond du titre, levée de fonds en vue information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 11:02

(CercleFinance.com) - Jeudi dernier, Affluent Medical annonçait le lancement d'une augmentation de capital de 13 millions d'euros, une nouvelle qui avait fait chuter son cours de Bourse de plus de 6% vendredi.



Le titre de la medtech française retrouve quelques couleurs ce lundi, en rebondissant de 3,3%.



Dans une note de réaction publiée en début de matinée, les analystes d'Invest Securities recommandent aux investisseurs de souscrire à l'offre, tout en abaissant leur objectif de cours à 4,1 euros, contre 9,2 euros précédemment.



Pour la société de Bourse, l'opération va permettre à l'entreprise de prolonger sa visibilité financière pendant huit à 11 mois et d'anticiper plus confortablement un 'newsflow' jugé attrayant sur les prochains mois.



Cette augmentation de capital devrait ainsi permettre, selon Invest Securities, 'de retrouver des niveaux de valorisation plus en phase avec le pipeline et d'aborder plus sereinement les échéances à venir de financement'.