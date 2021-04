AFFLUENT MEDICAL franchit la première étape de son IPO

Des premières étapes de développement ont été franchies pour ces trois produits avec des investissements majeurs réalisés et des résultats pré-cliniques et cliniques positifs déjà obtenus.

Epygon : la seule bioprothèse cardiaque physiologique, mimantla valve mitrale native et les flux sanguins,et implantable par voie mini-invasive,sans opération à "cœur ouvert".

Artus : le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère chez les hommes et chez les femmes.

Le portefeuille de produits d'Affluent Medical comporte aujourd'hui 3 prothèses et une technologie innovantes protégées par 31 familles de brevets sur l'ensemble de ses marchés cibles.

(AOF) - Affluent Medical, medtech française spécialisée dans les prothèses médicales innovantes pour traiter l'incontinence urinaire et l'insuffisance mitrale cardiaque, a reçu l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF. L'approbation de ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'Affluent Medical sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.

