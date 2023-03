Affluent Medical en hausse après la première implantation de sa valve cardiaque Epygon

(AOF) - Affluent Medical voit son titre grimper de plus de 5% ce matin à 1,42 euro après avoir annoncé aujourd’hui le succès de la première implantation par voie transcathéter mini-invasive, chez une patiente en Italie, de sa valve cardiaque mitrale biomimétique Epygon dans le cadre de l’étude clinique pilote Minerva. Cette medtech française est spécialiste des prothèses médicales contre la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire.

L'état de santé de la patiente implantée a évolué de manière positive très rapidement, de sorte qu'elle est maintenant en soin post- chirurgical de réhabilitation cardiaque. La visite de sortie a montré un très bon résultat échographique concernant la valve mitrale : aucune obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche, absence de régurgitation, de gradient et de fuite para-valvulaire.

L'insuffisance mitrale est une maladie cardiaque grave et létale qui affecte près de 2% de la population mondiale, avec une incidence qui augmente avec l'âge des patients. En l'absence d'intervention chirurgicale, les risques de décès et d'hospitalisation sont élevés, jusqu'à 50% de décès à 5 ans et 90% d'hospitalisation pour les patients encore en vie. Or moins de 4% des patients qui souffrent d'insuffisance mitrale cardiaque sévère bénéficient d'une intervention chirurgicale d'après les estimations d'Affluent Medical.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.