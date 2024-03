Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Affluent Medical: 1ère implantation chez l'homme de 'Artus' information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Affluent Medical a annoncé aujourd'hui la réussite de la première implantation chez l'homme du dispositif médical mini-invasif ' Artus ' pour le traitement de l'incontinence urinaire dans le cadre de l'étude pilote européenne ' Dry '.



Cette première implantation du sphincter urinaire artificiel Artus a été réalisée avec succès par le Pr Roman Zachoval, MD, PhD, chef du service d'urologie de l'hôpital universitaire Thomayer à Prague, en République Tchèque, sur un homme de 68 ans souffrant d'une incontinence urinaire sévère.



' Artus est facile à préparer et à implanter en raison de sa conception innovante par rapport à la génération précédente de sphincters urinaires. Avec le positionnement de sa manchette autour de l'urètre et l'implantation de l'unité de contrôle, les différentes étapes de l'implantation étaient simples ', a déclaré le Pr Roman

Zachoval.



' Nous avons mené avec succès des tests de communication entre l'unité de contrôle et la télécommande à la fin de l'opération chirurgicale. Le patient se porte bien et est sorti cinq jours après l'intervention sans complication '.



' L'objectif de la société est de traiter 10 patients d'ici la fin 2024 et de lancer une étude pivot en 2025 avec un total de 70 patients et d'initier des essais chez la femme ' indique Invest Securities.





