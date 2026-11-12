Affaire Nvidia : Megaspeed affirme avoir coopéré avec les autorités américaines

par Xinghui Kok

La société de cloud computing Megaspeed , basée à Singapour, a déclaré jeudi qu'elle prenait « extrêmement au sérieux » ses obligations de conformité aux lois américaines sur le contrôle des exportations et qu'elle avait coopéré aux inspections menées par les autorités américaines.

La société est sous les feux de l'actualité depuis la publication d'articles indiquant que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, aurait eu une liaison avec une ancienne cadre de Megaspeed, Alice Huang , que les autorités américaines soupçonnent d'être une espionne chinoise.

Dans un communiqué publié sur son site web, James Tan Yong Pong, directeur général et président de Megaspeed, a déclaré: « La conformité est une priorité fondamentale pour l'entreprise, et Megaspeed s'engage à collaborer de manière constructive et transparente avec le gouvernement américain. »

M. Tan a précisé que Megaspeed avait coopéré aux inspections menées par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce et qu'elle « se tenait prête à coopérer pleinement avec toute autre autorité gouvernementale américaine compétente ».

Megaspeed a mandaté un cabinet d'avocats américain pour mener un « recensement exhaustif » de ses processeurs graphiques et vérifier de manière indépendante ses pratiques en matière de conformité aux contrôles à l'exportation, a ajouté M. Tan.

Les États-Unis enquêtent actuellement sur ce fabricant de puces valorisé à 4 000 milliards de dollars, tandis que le conseil d'administration de Nvidia débat de l'éventuelle destitution de Huang à la suite d'allégations concernant deux relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

En octobre dernier, la police de Singapour a déclaré enquêter sur Megaspeed pour « violations présumées de notre législation nationale » après qu'un sénateur américain eut demandé au ministère du Commerce d'enquêter pour déterminer si Megaspeed avait détourné des puces Nvidia.

Singapour a indiqué le mois dernier que l'entreprise faisait toujours l'objet d'une enquête.

La femme d'affaires chinoise Alice Huang est une ancienne cadre de Megaspeed, une société possédant des filiales en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, aux États-Unis et en Australie .

Jensen Huang a déclaré dimanche qu'il avait été infidèle à sa femme, mais n'a donné aucun détail sur cette relation, tandis que Pékin a qualifié ces allégations d'espionnage d'« accusations sans fondement, de calomnie et de diffamation ». Alice Huang n'a pas pu être jointe pour commenter ces informations.

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