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Affaire Nvidia : 157.000 signataires, dont Elon Musk, demandent le retour de Jensen Huang à la tête du géant des puces
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/11/2026 à 09:57

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Selon le Financial Times, Jensen Huang a évoqué avec des proches un possible retour malgré les scandales de relations extraconjugales et de soupçons d'espionnage.

Jensen Huang à Gyeongju, en Corée du Sud, le 31 ocobre 2025. ( AFP / JUNG YEON-JE )

Jensen Huang à Gyeongju, en Corée du Sud, le 31 ocobre 2025. ( AFP / JUNG YEON-JE )

Plusieurs figures de la Silicon Valley, Elon Musk et quelque 157.000 signataires d'une lettre ouverte ont demandé dimanche 15 novembre le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, au moins le temps de se défendre face aux allégations qui ont provoqué sa chute jeudi.

La lettre demande au conseil d'administration du géant américain des puces pour l'IA de "ramener Jensen pendant qu'une enquête indépendante établit les faits", sauf à fournir "des preuves convaincantes que son éviction est dans l'intérêt de Nvidia".

"Jensen mérite une procédure équitable, pas un tribunal populaire" , écrivent les organisateurs, qui se disent indépendants de Nvidia et du patron déchu. Le dirigeant emblématique a été balayé par le scandale de ses relations extraconjugales, dont l'une avec une subordonnée et l'autre avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage , sur fond d'accusations de contrebande de puces pour l'IA vers la Chine.

Outre le patron de SpaceX, les signataires comptent Tim Sweeney, à la tête de l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, et Garry Tan, président de Y Combinator, l'incubateur d'entreprises le plus réputé de San Francisco. "Il a commis des erreurs, oui -l'erreur est humaine-, mais je ne crois pas que quoi que ce soit de ce qu'il a fait justifie de l'écarter de son entreprise", a écrit Travis Kalanick, fondateur d'Uber.

Plus de 7.500 signataires se déclarent salariés de Nvidia, soit 18% des effectifs du groupe.

"Banque centrale de l'IA"

Ces soutiens illustrent la place à part de l'homme au blouson de cuir, devenu un parrain de l'IA. Sous sa houlette, Nvidia est devenu un investisseur incontournable de la Silicon Valley , finançant centres de données et start-up, au point de gagner le surnom de "banque centrale de l'IA" mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

Il défendait les modèles d'IA ouverts, y compris chinois, et luttait contre tous les freins à la course à l'IA, s'opposant sur ces sujets à Anthropic, le créateur de Claude, et son patron Dario Amodei.

Selon le Financial Times , Jensen Huang a évoqué un possible retour avec des proches et l'un de ses alliés dit constituer une cellule de crise formée de dirigeants pour chercher l'appui de la Maison Blanche.

Vendredi, deux gros actionnaires, Brad Gerstner et Gavin Baker, ont demandé au conseil d'administration de garder "toutes les options" ouvertes.

À Washington, le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a toutefois plaidé dimanche pour que Nvidia cherche son prochain patron "à l'extérieur". "Il faut un remaniement radical", a-t-il estimé sur Fox News , sommant l'entreprise d'expliquer si elle a sciemment fermé les yeux sur la contrebande de ses puces vers la Chine.

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