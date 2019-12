Affaire Carlos Ghosn, les moments clés

Rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-PDG de Renault-Nissan, qui avait été arrêté au Japon fin 2018 puis libéré et assigné à résidence depuis le mois d'avril, a confirmé mardi se trouver au Liban, laissant abasourdie son équipe de défense nippone.

L'ex-PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité", a écrit mardi 31 décembre l'ex-PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn, détenteur des nationalités libanaise, française et brésilienne, selon un communiqué transmis par ses porte-parole. L'homme d'affaires avait été arrêté au Japon fin 2018 puis libéré et assigné à résidence depuis le mois d'avril. Sa fuite au Liban a laissé abasourdie son équipe de défense nippone. Retour sur les grandes étapes de l'affaire.

Arrestation au Japon

Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à son atterrissage à Tokyo, avec son bras droit Greg Kelly. Le dirigeant franco-libano-brésilien, aujourd'hui âgé de 65 ans, est soupçonné d'avoir omis de déclarer une grande partie de ses revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2015.

Limogé de Nissan et de Mitsubishi

Le 20 novembre 2018, la direction exécutive de Renault est provisoirement confiée à son numéro deux, Thierry Bolloré. Carlos Ghosn est révoqué de la présidence du conseil d'administration de Nissan deux jours plus tard. Le 26 novembre, Mitsubishi Motors limoge à son tour l'homme d'affaires.

Le 10 décembre, Carlos Ghosn et Greg Kelly sont inculpés pour dissimulation de revenus en 2010-2015 . Le 13, Renault confirme Carlos Ghosn à son poste de PDG, arguant de la présomption d'innocence.

Nouvelles accusations

Le 21 décembre 2018, de nouvelles accusations pèsent sur Carlos Ghosn. Il est soupçonné d'avoir tenté de faire couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels en 2008. Greg Kelly est libéré sous caution le 25 décembre. Le 8 janvier 2019, Carlos Ghosn affirme au tribunal de Tokyo être "faussement accusé et détenu de manière injuste".

Inculpation pour abus de confiance et démission de Renault

Le 11 janvier 2019, Carlos Ghosn est i nculpé pour abus de confiance et pour avoir minoré ses revenus dans des rapports boursiers de Nissan entre 2015 et 2018. Le 22 janvier, sa demande de libération sous caution est rejetée. Le lendemain, il démissionne de la présidence de Renault. Il est remplacé par un tandem, Jean-Dominique Senard, président, et Thierry Bolloré, directeur général.

Le 31 janvier, interrogé par l'AFP et Les Echos dans sa prison, Carlos Ghosn dénonce "un complot" ourdi par Nissan pour empêcher un projet d'intégration plus poussée avec Renault.

Les étapes de l'arrestation et des accusations contre l'ancien PDG de Nissan Carlos Ghosn ( AFP / )

Avantages en nature reçus pour son mariage

En février, Renault signale à la justice que son ancien patron a reçu pour son "bénéfice personnel" un avantage en nature de 50.000 euros , dans le cadre d'une convention de mécénat signée avec le Château de Versailles, qui pourrait être lié à la célébration du mariage de Carlos Ghosn dans le château le 8 octobre 2016.

Selon le Figaro qui a révélé l'affaire, le groupe au losange a découvert que l'établissement public du château de Versailles avait enregistré la location du Grand Trianon - soit une prestation évaluée à 50 000 euros - comme une contrepartie du contrat de mécénat signé entre les deux partenaires en juin 2016. Or cette réception en grande pompe pour le mariage de Carlos Ghosn avec sa seconde épouse Carole est un événement privé sans aucun lien avec le mécénat de Renault, ajoute le quotidien.

Libération sous caution

Le 5 mars, un juge accepte la libération de l'ex-PDG sous caution d'un milliard de yens (8 millions d'euros), avec interdiction de quitter le Japon.

Nouvelle inculpation

Fin mars, Renault signale à la justice plusieurs millions d'euros de paiements suspects, via la société distribuant les véhicules du groupe à Oman. Le 4 avril, Carlos Ghosn est de nouveau arrêté, accusé d'avoir utilisé 5 millions de dollars pour son bénéfice personnel . Le 22, il est de nouveau inculpé, pour abus de confiance aggravé. Le 25, il est libéré sous caution, toujours sous strictes conditions et avec l'interdiction de quitter le Japon.

Nouvelles dépenses suspectes

Le 4 juin, les résultats d'un audit interne mené par Renault et Nissan au sein de leur filiale néerlandaise RNBV révèlent 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par Carlos Ghosn. Renault projette d'engager des poursuites aux Pays-Bas.

Son successeur à la tête de Nissan quitte le groupe

Le 9 septembre 2019, le successeur de Carlos Ghosn à la tête de Nissan, Hiroto Saikawa, annonce qu'il quitte le groupe, moins d'un an après avoir été le fossoyeur de son mentor. Il avait reconnu quelques jours plus tôt avoir empoché une prime en excès sous l'ère Ghosn.

Des sanctions américaines

Le gendarme américain de la Bourse, la SEC, conclut le 23 septembre un accord avec l'ex-PDG concernant les non-déclarations de revenus différés dans les documents boursiers. Carlos Ghosn doit payer une amende d'un million de dollars.

La date du procès fixée

Le 21 septembre 2019, la date du début du procès de M. Ghosn est fixée pour avril 2020 par le tribunal de Tokyo. Le 24 octobre, les avocats de Carlos Ghosn dévoilent leur ligne de défense lors d'une audience préliminaire à Tokyo, niant toutes les accusations et réclamant la nullité des poursuites, estimant la procédure illégale.

Entre temps, le 11 octobre, Renault limoge son directeur général Thierry Bolloré, pour clore totalement l'ère Ghosn.

Le 23 octobre, le bureau et le domicile de la maire du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati sont perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur ses contrats de conseil auprès d'une filiale de Renault-Nissan.

Fuite au Liban

Le 30 décembre 2019, des médias libanais indiquent que Carlos Ghosn a quitté le Japon et est arrivé au Liban, une information confirmée à l'AFP par une source officielle locale. Selon les médias libanais, l'ex-PDG aurait rejoint Beyrouth à bord d'un avion privé en provenance de Turquie.

"Carlos Ghosn ne cherche par à fuir ses responsabilités mais il fuit l'injustice du système japonais", indique à l'AFP une source proche du dossier.