AEX : re-test du zénith du zénith des 798Pts du 6/9

information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - AEX s'offre un re-test du zénith du zénith des 798Pts du 6/9 (798,55Pts en clôture, 798,05 en intraday ce 14 septembre). Un double-sommet pourrait s'ébaucher sous les 800Pts et une correction permettrait de revenir combler le 'gap' des 773E du 20/08, avec à suivre le test du petit support des 761E du 19 août.

Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +0.79%