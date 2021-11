Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AEX : le 'gap' des 815,34E reste béant information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - AEX se reprend (après un test des 803Pts, l'ex-zénith du 17/09) mais le 'gap' des 815,34E du 22/11 reste béant. La tendance haussière court terme semble invalidée, l'indice ne réintègre pas son canal ascendant. En cas de reprise de la consolidation, l'AEX devra combler 2 'gaps', le 1er à 791,56E (du 24/10), le second à 778,9E (du 11/10) et qui coïncide avec le support haussier moyen terme issu de la zone de cours des 630E (elle coïncide avec l'ex-zénith historique de la mi-février 2020).

Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +0.57%