AEX : ébauche de 'W' haussier sur 630, voir 632/630Pts ?

(CercleFinance.com) - L'indice néerlandais AEX ébauche de 'W' haussier sur 630Pts (les 29/09 et 14/10) mais ce pourrait également être un 'W' sur 632E (testé le 23 juin).

Mais un pronostic haussier ne sera validé qu'avec le franchissement des 670Pts dans un 1er temps (sommet du 'W' court terme) puis de la résistance oblique moyen terme issue du zénith des 830Pts du 18/11/2021 puis des 805 du 5 janvier





Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +1.03%