AEX (Amsterdam) : vers un 8ème record de clôture consécutif

(CercleFinance.com) -Plus rien n'arrête l'indice AEX (bourse d'Amsterdam), lequel se dirige vers un 8ème record historique de clôture consécutif (au delà de 912Pts).

L'AEX engrange +6% en 16 séances, dont +5,5% en ligne droite depuis le 2 mai (que des séances de hausse depuis le début du mois).

l'AEX est également le champion d'Europe de la hausse avec +16% depuis le 1er janvier... ainsi que depuis le 30 octobre 2023 avec +28%.

La dernière grande oscillation entre 830Pts (mi-novembre 2021) et 630Pts (mi-octobre 2022) induit un potentiel de hausse 'mécanique' jusque vers 1.030Pts, soit un potentiel de +13% par rapport aux niveaux actuels.





