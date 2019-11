Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AEX (Amsterdam) : re-test quasi exact des 600Pts du 12/11 Cercle Finance • 15/11/2019 à 14:18









(CercleFinance.com) - AEX (le baromètre de la bourse d'Amsterdam) vient d'effectuer un re-test quasi exact du zénith des 600Pts du 12/11, avec une culmination à 599,1. L'indice vient d'engranger +13,5% depuis le 15 août, +8,5% depuis le 3 octobre, ce qui en fait un des indices les plus performants d'Europe. La dernière oscillation entre 584 et 554 valide un potentiel de hausse de +30Pts, soit 614 en cas de poursuite du rallye haussier: la moitié du chemin est déjà accomplie.

Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +5.55% AEX Euronext Amsterdam +0.62%