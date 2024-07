Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AEX (Amsterdam) : nouveau record absolu à 944Pts information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - Toujours propulsé de sommets en sommets par ASML, l'indice AEX (bourse d'Amsterdam) inscrit un nouveau record absolu à 944Pts (le second d'affilée, le 3ème en 5 jours).

Le gain annuel atteint +20%, le gain total depuis le 30 octobre +33%, sans aucun retracement supérieur à 3,3%.



On assiste au duplicata de la séquence du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021 (+33% en ligne droite), mais le mouvement s'était poursuivi jusqu'au 15 novembre, avec un sommet à 823Pts (soit +20% sur le dernier segment parti de 693Pts).

Le prochain objectif serait la grosse résistance oblique long terme qui gravite vers 950Pts (0,6% plus haut).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.