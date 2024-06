Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AEX (Amsterdam) : nouveau record absolu à 919Pts information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - La BCE n'a pas encore annoncé officiellement une baisse de taux que l'indice AEX (bourse d'Amsterdam) établit un nouveau record absolu à 919Pts et se retrouve en bonne posture pour inscrire le doublé 'intraday' et clôture (l'AEX affiche 917 contre 916Pts le 27 mai).

L'AEX est propulsé en territoire inconnu par ASML qui s'envole de +7,5% et le gain de l'indice depuis le 28/10/2023 dépasse désormais les +205Pts (soit +30%) et le cap des +50% depuis le plancher du 13/10/2022 est franchi.

L'amorce de 'rounding-top' sous 918Pts est invalidé par le contrepied haussier du jour et le prochain objectif pourrait bien se situer vers... 1.000Pts.





