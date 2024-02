Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AEX : +1,2% à 854Pts, nouveau record absolu, +8,6% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - L'indice AEX de la bourse d'Amsterdam (+1,2% à 854Pts, nouveau record absolu) accroit son avance sur les places européennes avec une 7ème séance de hausse consécutive et une 16ème sur une série de 17 depuis le 17 janvier (une seule 'consolidation' de 0,3% le 31 janvier), affichant un gain cumulé de +10,5E en ligne droite.



L'indice qui a pulvérisé l'ex-record des 828Pts du 16/11/2011 le 6 février s'offre une directissime à la hausse et aligne 3 'gaps' à la hausse en 1 semaine (825, 832, 845Pts): les oscillateurs crèvent tous les plafonds de 'surachat' mais cela ne constitue plus un frein depuis des années sur des marchés dopé par la 'tech': toutes les résistance traçables ayant été débordée avec le franchissement des 845Pts, fixer un objectif à la hausse devient hasardeux.





Valeurs associées AEX Euronext Amsterdam +1.14%