(Zonebourse.com) - AEW, l'un des leaders mondiaux de l'investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, annonce la nomination de Philippe Heulin au poste de deputy head of France, à compter du 23 novembre 2026.

Basé à Paris, Philippe Heulin supervisera les équipes chargées de l'asset management, des grands projets et du développement durable, des investissements, de la gestion des fonds institutionnels et des opérations de fonds en France. Il s'appuiera sur une équipe d'environ 160 professionnels et sera rattaché à Vanessa Roux-Collet, CEO Europe et head of France d'AEW.

En France, AEW gère plus de 1 400 actifs, représentant une surface totale de 5,6 millions de m² dans les secteurs résidentiel, de la logistique, des bureaux, du commerce, de l'hôtellerie et de la santé.

Philippe Heulin possède 24 ans d'expérience dans l'immobilier à l'échelle européenne. Il a précédemment travaillé chez Tishman Speyer, où il a passé 19 ans. Il y occupait dernièrement les fonctions de managing director, head of acquisitions et COO pour la France et l'Europe du Sud. A ce titre, il dirigeait les équipes chargées des acquisitions et de l'asset management et supervisait la stratégie d'investissement régionale. Il a notamment contribué à la diversification des activités, en particulier dans la logistique, et des sources de capitaux au travers de joint-ventures et de mandats.

Philippe Heulin est diplômé de l'emlyon business school. Il est également titulaire du Certificate in Artificial Intelligence for Business de l'ESCP.

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