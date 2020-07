AEW : Jérémy Convert devient head of investments France

(AOF) - AEW a annoncé la nomination de Jérémy Convert en tant que head of investments France. Executive director au sein de l'équipe investissement d'AEW depuis 2013, il prendra la suite de Laurent Babelon qui prend sa retraite après 40 ans de carrière au sein de l'industrie de l'immobilier. Jérémy Convert dirigera l'équipe investissement à Paris et aura la responsabilité de tous les investissements en France pour le compte des fonds et mandats gérés par AEW.

Avant de rejoindre AEW en 2013, Jérémy Covert dirigeait l'activité de banque d'investissement sur le secteur immobilier du Crédit Suisse pour la France et le Benelux. Il a également travaillé pour Lehman Brothers, la Société Générale et Archon Group France. Jérémy est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion à Paris et détient un master en Finance et Assurances de l'ESSEC.

" La contribution de Laurent au développement de notre entreprise se doit d'être mise en exergue. Il a été un grand leader et est hautement respecté au sein d'AEW et dans l'ensemble du marché. Nous lui souhaitons le meilleur pour le futur et je suis extrêmement heureux d'annoncer la nomination de Jérémy. Durant ses 7 ans au sein de notre entreprise, Jérémy a démontré son sens du leadership tout en réalisant un nombre important de transactions majeures pour l'entreprise " a commenté Rob Wilkinson, CEO pour l'Europe.